اليوم السابع
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الإثنين، 17 أكتوبر 2022 02:59 م
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بتكلفة مليار يورو.. عودة السباحة في نهر السين بعد تنظيفه

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 01:59 م
بتكلفة مليار يورو.. عودة السباحة في نهر السين بعد تنظيفه نهر السين
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت الحكومة الفرنسية، السماح للفرنسيين مرة أخرى بالسباحة فى نهر السين الموجود بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث كان من المعروف عنه أنه من غير القانوني السباحة به لعدة أسباب تشمل عدم نظافة المياه لذلك.
 
وبحسب مجلة "تايم أوت" المختصة بأخبار السياحة والسفر، إدارة العاصمة الفرنسية تقوم حاليا بعملية تنظيف كاملة للنهر، ضمن خطتها التحضيرية لأولمبياد 2024.
 
والأمر يشمل أيضا تنظيف الشوارع وتنقية الهواء، وبفضل هذه التحضيرات أعلنت حكومة العاصمة الفرنسية أن النهر سيكون متاحا للسباحة للمواطنين والسياح بداية من عام 2025.
 
وذلك بعد انتهاء عمليات التنظيف الجاري، وعقب انتهاء منافسات الألعاب الأولمبية،  ومنذ عام 2018، وضعت عمدة مدينة باريس في ذلك الوقت "آنا هيدالجو"، ميزانية بقيمة  مليار يورو لتحويل النهر لمكان مناسب للسباحة به.
 
ومع اقتراب عام 2024، تسارعت وتيرة عملية تنظيف النهر، لإتمام تنظيف ما يصل لـ 46 مترا مربعا من المياه.

 

 


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نهر السين

باريس

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