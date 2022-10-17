انفصاليون موالون لروسيا: سنجرى اليوم صفقة تبادل أسرى مع أوكرانيا تتضمن 110 جنود

كتب أحمد عرفة

قال الانفصاليون الموالون لروسيا، إنهم سيجرون اليوم صفقة تبادل أسرى مع أوكرانيا تتضمن 110 أسرى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق اتهمت أوكرانيا، اليوم الاثنين، روسيا بإرهاب المدنيين في أوكرانيا، بينما أعلنت روسيا تدمير العشرات من الطائرات الأوكرانية المسيرة في المنطقة المحيطة بمحطة زابوروجيا للطاقة النووية.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- روسيا بإرهاب المدنيين في أوكرانيا، مشددا على أن ذلك لن يحطم عزيمة الشعب الأوكراني.

وقال زيلينسكي "ليلًا ونهارًا، يتم إرهاب المدنيين.. صواريخ وطائرات كاميكازي المسيرة تهاجم أوكرانيا بالكامل، وتم قصف مبنى سكني في كييف.. روسيا يمكنها مهاجمة المدن الأوكرانية، لكنها لن تتمكن من تحطيم عزيمة شعبها أو الحيلولة دون تحقيق النصر".