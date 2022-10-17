اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 أكتوبر 2022 06:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

انفصاليون موالون لروسيا: سنجرى اليوم صفقة تبادل أسرى مع أوكرانيا تتضمن 110 جنود

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 05:08 م
انفصاليون موالون لروسيا: سنجرى اليوم صفقة تبادل أسرى مع أوكرانيا تتضمن 110 جنود اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الانفصاليون الموالون لروسيا، إنهم سيجرون اليوم صفقة تبادل أسرى مع أوكرانيا تتضمن 110 أسرى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق اتهمت أوكرانيا، اليوم الاثنين، روسيا بإرهاب المدنيين في أوكرانيا، بينما أعلنت روسيا تدمير العشرات من الطائرات الأوكرانية المسيرة في المنطقة المحيطة بمحطة زابوروجيا للطاقة النووية.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- روسيا بإرهاب المدنيين في أوكرانيا، مشددا على أن ذلك لن يحطم عزيمة الشعب الأوكراني.

وقال زيلينسكي "ليلًا ونهارًا، يتم إرهاب المدنيين.. صواريخ وطائرات كاميكازي المسيرة تهاجم أوكرانيا بالكامل، وتم قصف مبنى سكني في كييف.. روسيا يمكنها مهاجمة المدن الأوكرانية، لكنها لن تتمكن من تحطيم عزيمة شعبها أو الحيلولة دون تحقيق النصر".

 

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة