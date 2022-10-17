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انخفاض فى درجات الحرارة وفرص سقوط أمطار.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 08:00 ص
انخفاض فى درجات الحرارة وفرص سقوط أمطار.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة طقس - درجات الحرارة- أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين،  استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة  أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشرقية ووسط سيناء 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاثنين، القاهرة العظمى 28  درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.
 
 
 
 
 

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