انتشار الحنطور أمام ميناء الإسكندرية لتنزه سائحي السفينة Mein Schiff 6.. صور

الإسكندرية -فريق المحافظات

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الاثنين ، توافد السياح الوافدين على متن السفينة السياحية Mein Schiff 6، القادمة إلى ميناء الإسكندرية من ميناء أنطاليا، وعلى متنها 2206 سائحين من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى 919 من طاقم الخدمة بالسفينة، حيث تواجد عدد من عربات الحنطور أمام بوابة باب 10 لتنقل السياح خلال جولتهم السياحية في الإسكندرية.



كان اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، وجه جميع الجهات المختصة باستقبال السفينة السياحية Mein Schiff 6، وقد أكد الشريف على جاهزية الأماكن الأثرية والسياحية بالمحافظة لاستقبال السائحين، وتوفير كل سبل الدعم لتنشيط حركة السياحة بالمدينة، مشددا على كافة الجهات المعنية بضرورة إظهار عروس البحر الأبيض المتوسط بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها، مشيرا ألى أهمية توفير دليل سياحي لتعريف السائحين بالمعالم الأثرية والسياحية بالمدينة وتوضيح التاريخ الحضاري العريق للاسكندرية بصفتها واحدة من المدن التي لها طابع متميز وحضارة تمزج في طياتها العديد من الثقافات.





عربات الحنطور تنتشر أمام الميناء



عربات الحنطور في الإسكندرية



عربات الحنطور في انتظار السائحين



عربات الحنطور في انتظار السائحين2



