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اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 6 رحلات طيران دولية بينها 3 من التشيك

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 05:00 ص
اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 6 رحلات طيران دولية بينها 3 من التشيك مطار مرسى علم الدولي - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الاثنين، 6 رحلات طيران دولية، ضمن 108 رحلات يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تسهيل اجراءات الدخول للسياح الوافدين ونقلهم للفنادق للاستمتاع بإجازاتهم.

وكشفت جداول التشغيل اليومية للمطار أن من المقرر اليوم وصول 5 رحلات بينهم 3 رحلات من مطارات دولة التشيك، ورحلة داخلية من مطار القاهرة، ورحلة من احدى المطارات الايطالية، ورحلة اخرى من هولندا.

وكانت قد أوضحت جداول رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى، المقرر أن تصل خلال الأسبوع تبلغ 108 رحلات طيران تصل من 12 دولة أوروبية، بينها 4 رحلات داخلية، و3 رحلات من بلجيكا و5 رحلات من هولندا و18 رحلة من إيطاليا، و18 من ألمانيا و31 من التشيك، 18 رحلة من بولندا و4 رحلات من سويسرا ورحلة من لكسمبورج وأخرى من النمسا وأخرى من المجر ورحلة أخيرة من فرنسا ولتوانيا.


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