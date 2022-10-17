اليوم.. انطلاق مهرجان أسوان الثقافى للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس

أسوان - صلاح المسن

تنطلق مساء اليوم الإثنين، بمسرح فوزى فوزى المكشوف بمدينة أسوان، فعاليات مهرجان أسوان الثقافى، للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثانى بمعبده الكبير بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان.

يقام المهرجان خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الجارى، بمشاركة فرق "أسيوط، وإسماعيلية، والوادى الجديد، وبنى سويف والأنفوشى، وكفر الشيخ للفنون الشعبية، بالإضافة إلى فرقة الشلاتين، وتوشكى وأسوان وقنا للفنون الشعبية".

تجدر الإشارة إلى أن محافظة أسوان أعلنت بدء تحضيراتها للاحتفال بالظاهرة الفلكلية لتعامد الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى بمدينة أبوسمبل السياحية، والمقرر لها يوم 22 أكتوبر الجارى.

وطالب محافظ أسوان أشرف عطية، بالإستثمار الجيد للإحتفال بظاهرة تعامد الشمس من أجل التسويق والترويج السياحى لعروس المشاتى.