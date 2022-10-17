اليوم السابع
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الهجرة: 80% من الطلاب الموجودين في أوكرانيا عادوا إلى مصر

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 12:55 ص
الهجرة: 80% من الطلاب الموجودين في أوكرانيا عادوا إلى مصر وزيرة الهجرة
كتب محمد شعلان

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أكد السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، أن 80% من الطلاب الموجودين فى أوكرانيا عادوا إلى مصر أو انتقلوا لدول الجوار لمرافقة أسرهم أو ذويهم والباقي الموجود لا يوجد ما يعوق عودتهم إلى مصر.
 
وأضاف السفير عمرو عباس، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، متابعتهم أوضاع المصريين منذ اندلاع العمليات العسكرية في أوكرانيا فبراير الماضي، مشيرا إلى أن المتابعة مستمرة منذ فتح معابر أمان لهم وعودتهم لمصر وانتهاء بالتحاقهم بالجامعات المصرية.
 
واستكمل: "ملف الطلاب المصريين في أوكرانيا قارب على الانتهاء تماما، ومؤخرا مع تطور العملية العسكرية ترتب عليه تغير الأعداد، فالأعداد ليست ثابتة والأغلبية ينتقلوا إلى منطقة الغرب من أوكرانيا، والمشكلة حاليا أن القصف لا يميز  والوضع غير آمن"، مشيرا إلى أنه على الجانب الاخر تم عرض جامعات أخرى على الطلاب المصريين في روسيا.
 

المصريين في اوكرانيا

وزارة الهجرة

حرب روسيا واوكرانيا

الطلاب المصريين في اوكرانيا



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