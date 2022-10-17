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النيابة العامة تحقق فى البلاغ المقدم من محامى الفنانة شيرين عبد الوهاب

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 12:15 ص
النيابة العامة تحقق فى البلاغ المقدم من محامى الفنانة شيرين عبد الوهاب النائب العام -
كتب إبراهيم قاسم - أمينة الموجى

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أعلنت النيابة العامة أنها تحقق في البلاغ المقدم من محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث تلقـت النيابة العامة من وكيل الفنانة  شيرين عبد الوهـاب بلاغا بتهجم شقيقها وآخرين عليها داخل مسكنهـا واصطحابهـا لإحـدى مستشفيات الصحة النفسية لإدخالها بها عنوة، على إثر خلافات بينهما، وقدم صـورة ضوئيـة تحمل رقم الملف الطبـي باسم موكلته والمنسوب صدوره إلى المستشفى المذكورة.
 
وفي ضوء هذا البلاغ سألت النيابة العامة مدير عام المستشفى والمدير الفني الطبي بها واللذان تناقضت شهادتهما مع ما ورد بمضمون البلاغ، وعلى ذلك فإن النيابة العامة تسعى باستكمال تحقيقاتها إلى جلاء الحقيقة فيها، وتهيب بالكافة الالتزام بما تعلنه وحدها من بيانات رسمية بها.
 
 

شيرين عبد الوهاب

شقيق شيرين عبد الوهاب

النائب العام

اخبار الحوادث

شيرين



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