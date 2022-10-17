الناتو يبدأ مناورات "الردع النووي" باستخدام قاذفات القنابل الاستراتيجية

كتب عبد الوهاب الجندى

بدأت قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" مناورات "الردع النووي"، اليوم الإثنين، باستخدام قاذفات القنابل الاستراتيجية للقوات الجوية الأمريكية.

وبحسب بيان للتحالف، ستشارك ما يصل إلى 60 طائرة في التدريبات المسماة بـ"الظهيرة الصامدة"، بما في ذلك طائرات مقاتلة حديثة، وكذلك طائرات استطلاع وطائرات صهريجية وقاذفات بعيدة المدى من طراز B-52.

وأكد أن المناورات ستكون فوق المجال الجوي لبلجيكا وبريطانيا العظمى وبحر الشمال، موضحة أن الجيش الألماني سيشارك في المناورات.

وأوضح حلف شمال الأطلسي أن "الظهيرة الصامدة" ليس رد فعل على الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وقال الحلف إن "التمرين الذي يستمر حتى 30 أكتوبر هو إجراء تدريبي روتيني متكرر لا علاقة له بالأحداث العالمية الجارية". وقالت المتحدثة باسم الناتو أوانا لونجيسكو: "هذه التدريبات ستساعد في ضمان بقاء الردع النووي للحلف آمنًا وفعالًا".