المشدد 15 سنة لكوافيرة و 7 سنوات لشقيقيها قتلوا شخصا وحرقوا جثته بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهمة "س.س .غ" كوافيرة بالسجن المشدد ١٥ سنة واشقائها المتهم غ"س" و" ج.س" بالسجن المشدد 7 سنوات، و"م.س" بالسجن 3 سنوات بعد اتهامهم بقتل المجنى عليه"م.س.م" وحرق جثته بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد أمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام ٢٠٢١ بدائرة مركز جرجا عنما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه والعثور على جثته محروقة ،وعلى الفور انتقل رئيس المباحث إلى مكان العثور على الجثة وكشفت التحريات وجود علاقة عاطفية بين المجنى عليه والمتهمة الأولى وأنه حاول ابتزازها فقامت بالاتفاق مع أشقائها المتهمين بالتخلص منه وقتله حيث قامت المتهمة بضربه بيدها فى بطنه وبعد التأكد من وفاته قام المتهم الثانى بحرق جثته لإخفاء معالم الجريمة وقام بقية المتهمين بوضع الجثة فى سيارة أجرة والقائها فى أحد الأماكن ،وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.