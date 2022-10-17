اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 12:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"المجلس العالمي للتسامح": الرئيس السيسى ينشر المحبة والسلام فى الوطن العربي

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 08:20 م
"المجلس العالمي للتسامح": الرئيس السيسى ينشر المحبة والسلام فى الوطن العربي احمد الجروان
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد أحمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، أنه في ظل التحديات التي يمر بها العالم حاليا أصبح تفعيل قيم وثقافة التسامح والسلام ضرورة وليس رفاهية لعالمنا العربي، قائلا: "أصبح علينا ترسيخ هذه الثقافة لنعبر التحدي العالمي من خلال اتفاقية المجلس العالمي للتسامح والسلام".

وأضاف احمد الجروان، في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أنهم سيعملون مع الشركاء في الدول العربية لتفعيل دور شركاء مهمين في الوطن العربي من خلال المنظومة الدينية أو التعليمية أو التشريعية، مؤكدا قدرتهم على تفعيل ثقافة التسامح والسلام مع الدور المهم الذي يقومه به الاعلام.

وأوضح رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، أن التسامح ضرورة في ظل انتشار التطرف والكراهية كما أننا نحتاج للوقوف صف واحد في وجه كل ما يعكر صفو الحياة وبناء المستقبل في العالم العربي في ظل وقود قيادة عربية رشيدة.

وأشاد أحمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، بالدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي لترسيخ المحبة والسلام، قائلا: "الرئيس السيسى يعمل بجد لنشر المحبة والسلام فى الوطن العربي وليس مصر فقط، والعالم بدأ يلتفت إلينا كصناع سلام".


الرئيس السيسى

المجلس العالمى للتسامح

السلام فى الوطن العربى

الجامعة العربية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة