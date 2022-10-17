"المجلس العالمي للتسامح": الرئيس السيسى ينشر المحبة والسلام فى الوطن العربي

كتب محمد شعلان

أكد أحمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، أنه في ظل التحديات التي يمر بها العالم حاليا أصبح تفعيل قيم وثقافة التسامح والسلام ضرورة وليس رفاهية لعالمنا العربي، قائلا: "أصبح علينا ترسيخ هذه الثقافة لنعبر التحدي العالمي من خلال اتفاقية المجلس العالمي للتسامح والسلام".

وأضاف احمد الجروان، في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أنهم سيعملون مع الشركاء في الدول العربية لتفعيل دور شركاء مهمين في الوطن العربي من خلال المنظومة الدينية أو التعليمية أو التشريعية، مؤكدا قدرتهم على تفعيل ثقافة التسامح والسلام مع الدور المهم الذي يقومه به الاعلام.

وأوضح رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، أن التسامح ضرورة في ظل انتشار التطرف والكراهية كما أننا نحتاج للوقوف صف واحد في وجه كل ما يعكر صفو الحياة وبناء المستقبل في العالم العربي في ظل وقود قيادة عربية رشيدة.

وأشاد أحمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، بالدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي لترسيخ المحبة والسلام، قائلا: "الرئيس السيسى يعمل بجد لنشر المحبة والسلام فى الوطن العربي وليس مصر فقط، والعالم بدأ يلتفت إلينا كصناع سلام".