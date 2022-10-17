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المتحدة للخدمات الإعلامية تطلق حملة للتوعية بمخاطر تعاطى المخدرات

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 11:25 ص
المتحدة للخدمات الإعلامية تطلق حملة للتوعية بمخاطر تعاطى المخدرات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
كتب محمد عبد العظيم

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تطلق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، وذلك إيمانًا منها بدور الإعلام في الدفاع عن المجتمع، ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته.
 
وترتكز الحملة، التى ستنطلق عبر وسائل المتحدة الإعلامية المتنوعة، على توعية المصريين في البيوت بشكل علمي لاكتشاف وجود متعاطي مخدرات، والتعامل معه، ووسائل العلاج المختلفة، وتوعية الأجيال الجديدة منذ الصغر بخطورة المخدرات وتسببها في تدمير الكثير من الأسر، حيث أن مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات بالتوعية، لا يقل أهمية عن مواجهة الشائعات التي تهدف إلى تدمير الدولة، ولا يقل أهمية عن مواجهة الإرهاب، والتعامل مع وجود متعاطي مخدرات في المنزل له أساليب وطرق علمية.
 
وستقوم المتحدة للخدمات الإعلامية، بتوعية الجمهور بهذا عبر المتخصصين وذوي الخبرة، مع الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والأخلاقية للإعلام في تناول مثل هذه الموضوعات الهامة.
 

 


الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

المتحدة للخدمات الاعلامية

مخاطر تعاطي المخدرات

الوقاية من المخدرات

علاج الإدمان

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