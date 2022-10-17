الكويت تعلن حكومة "معدلة" بتغيير 8 وزراء

إيمان حنا

أعلنت الكويت إعادة التشكيل الحكومي الجديد لرئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، مكتملا بـ 15 وزيرا، بتغيير 8 وزراء.

يأتى التعديل الوزراى مختلفا في ملامحه، إذ ضم ثلاثة نواب لرئيس الوزراء بدلا من نائبين، كما شهد تعيين نائبين كوزيرين هما بدر الملا وعمار العجمي بدلا من واحد في التشكيل السابق. ورغم اعتذار وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتقنية المعلومات دكتورة رنا الفارس عن المشاركة بالتشكيل في اللحظات الأخيرة، فإن التشكيل الجديد ضم وجهين نسائيين هما: أماني بو قماز وزيرة للأشغال العامة وزيرة للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ومي البغلي وزيرة للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة دولة لشؤون المرأة والطفولة.

وبالنسبة إلى نواب رئيس الوزراء، فقد ضم التشكيل الحكومي الجديد 3 نواب لرئيس مجلس الوزراء هم: الشيخ طلال الخالد نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية، وبراك الشيتان نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، ود. بدر الملا نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للنفط.

وقد أدت الحكومة اليمين الدستورية اليوم الاثنين، وأكد ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أهمية تطبيق القانون على الجميع بكل عدل ومساواة وترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية والإسراع في تنفيذ الملفات ذات الأولوية للقيادة السياسية ولشعب الكويت.

وقال ولي العهد الشيخ مشعل الصباح عقب أداء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف اليمين الدستورية، بمناسبة تعيينهم أن أولويات القيادة السياسية في الكويت هي حفظ أمن الوطن والمواطن وتنفيذ المشاريع التنموية والارتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير العملية التعليمية وتوفير الرعاية السكنية للمواطنين ومعالجة الشؤون الاقتصادية والاستثمارية ومكافحة الفساد وملاحقة المفسدين وغيرها من القضايا والملفات ذات الاهتمام.