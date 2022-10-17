الكويت: افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الـ17 لمجلس الأمة غدا

إيمان حنا

يفتتح نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، غدا الثلاثاء، دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، وهى أولى الجلسات التى يتم عقدها عقب الانتخابات التشريعية، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم غد .وفق صحيفة"القبس".

وكان مجلس الأمة قد دعا لعقد جلسة الأحد الماضى، بحضور 40 نائباً جلسته، احتكاماً إلى نص المادة 87 من الدستور، لكن الجلسة رُفعت بسبب عدم حضور الحكومة، في إشارة إلى التأكيد على عدم صحة انعقاد الجلسات من دون حضور الحكومة، وإغلاق باب الجدل حول هذه الإشكالية.

وقال الحبيني، إن المادة 87 من الدستور أوجبت دعوة مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة، وذلك خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، مبيناً أنه إذا لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتُبر المجلس مدعواً للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين.

وأوضح الحبيني، أن المجلس يُعتبر مدعواً للاجتماع الأحد 16 أكتوبر، حيث توافر النصاب اللازم لانعقاد الجلسة، إلا أنه بعدم حضور الحكومة للجلسة لا نستطيع الاستمرار فيها، وتم رفع الجلسة.