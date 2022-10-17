الكشف على 256 مواطنا فى قافلة طبية ضمن "حياة كريمة" بحلايب

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن الكشف الطبي وصرف العلاج مجانًا علي 256 مواطن بمدينة حلايب ضمن القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة، والتي تطوف جميع قري محافظة البحر الأحمر.

وأكدت المديرية أن تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتحت اشراف الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أقيمت قافلة طبية بالوحدة الصحية بحلايب التابعة لإدارة الشلاتين الصحية يومي 15 و 16 أكتوبر، وتم توقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 256 حالة بمختلف التخصصات الطبية.

كذلك خلال القافلة تم إجراء 72 فحص معملي، وإجراء 21 أشعة وسونار، و51 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، كما تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قري ومدن محافظة البحر الأحمر.