اليوم السابع
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الإثنين، 17 أكتوبر 2022 11:35 م
أكرم القصاص
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القطاعات الوزارية بالسودان تجيز مشروع قانون مفوضية المهاجرين لسنة 2022

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 11:00 م
القطاعات الوزارية بالسودان تجيز مشروع قانون مفوضية المهاجرين لسنة 2022 وزير العدل السودانى محمد سعيد الحلو
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اعتمدت القطاعات الوزارية المشتركة بمجلس الوزراء السوداني في اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة وزير التربية والتعليم المكلف محمود سر الختم الحوري، إنشاء مفوضية المهاجرين السودانيين واجازت قانونها لسنة 2022.


وأوضح وزير العدل المكلف محمد سعيد الحلو، في تصريح اليوم، أن قانون مفوضية المهاجرين السودانيين يهدف إلى دعم وتشجيع الهجرة المنظمة والتوعية بمخاطر الهجرة غير المنظمة ودعم القدرة التنافسية للمهاجرين وحماية حقوقهم عبر توفير الضمانات اللازمة، بجانب العمل على تعزيز النظرة الاستراتيجية للدولة في إدارة الهجرة فضلاً عن تبسيط الإجراءات الهجرية وتطويرها.


وأضاف وزير العدل أن القانون يهدف إلى نقل المعرفة وتطبيقاتها عبر الكفاءات السودانية المهاجرة وتعزيز دور المهاجر الثقافي في التعريف بالسودان، مبينا أن مفوضية المهاجرين السودانيين ستكون مختصة بتنظيم الهجرة من خلال إعداد وتطوير القوانين واللوائح الخاصة بالهجرة على نحو يحقق المنفعة للدولة والمهاجر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، والعمل على ربط الهجرة بالتنمية ونقل المعرفة والمكاسب الاقتصادية والمعرفية والثقافية للمهاجر والوطن.


السودان

محمد سعيد الحلو

الأوضاع فى السودان

مجلس الوزراء السوداني

مفوضية المهاجرين السودانيين



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