العثور على جثة مجهولة بالزراعات بأسوان

أسوان -صلاح المسن

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان، جهودها لكشف غموض العثور علي جثة مجهولة الهوية ناحية عزبة العرب بمركز كوم أمبو.

حيث عثر المارة على جثة مجهولة الهوية، ناحية الزراعات بالقرب من قرية عزبة العرب بمركز كوم أمبو، وتم نقلها لمشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة العامة.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بأسوان، إخطارا يفيد العثور على جثة مجهولة الهوية شرق مركز كوم أمبو.

وجارى معرفة ملابسات وظروف الواقعة، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

فى سياق أخر تكثف الأجهزة الأمنية بأسوان جهودها لكشف غموض وفاة فتاة بمركز ادفو شمال محافظة أسوان بها أثار تعذيب.

كانت قد استقبلت مستشفى إدفو بمحافظة أسوان جثة فتاة بها كدمات وجروح في الرأس ، وتم نقلها لمشرحة إدفو العمومية تحت تصرف النيابة العامة.

كانت قد تلقت مديرية أمن اسوان، إخطارا من مركز شرطة ادفو يفيد باستقبال مشرحة ادفو .العمومية جثة لفتاة بها أثار تعذيب، وأظهر التقرير الطبي وجود جرح بفروة الرأس، ونزيف داخلي بالمخ وهبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف القلب