اليوم السابع
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العاصمة موسكو تعلن اكتمال التعبئة الجزئية

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 12:17 م
العاصمة موسكو تعلن اكتمال التعبئة الجزئية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات

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أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم الاثنين، أن التعبئة الجزئية في العاصمة قد اكتملت وأنه تم إنجازها بشكل كامل.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال العمدة إن نقاط التجميع للتعبئة سيتم إغلاقها بداية من اليوم، كما أن  أوامر الاستدعاءات التي تم إرسالها للالتحاق بمراكز التعبئة في موسكو فقدت مفعولها.

وأضاف سوبيانين أن التعبئة كانت اختبارا كبيرا للعديد من العائلات في موسكو، ولكن تم إنجاز المهام بفضل مسؤولية ووطنية سكان المدينة.

وبدأت التعبئة في روسيا بأمر رئاسي يوم  21 سبتمبر الماضي.

وفي يوم 14 أكتوبر الجاري، أعلن الروسي فلاديمير بوتين أن التعبئة الجزئية في البلاد ستكتمل في غضون أسبوعين.

 


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