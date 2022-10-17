اليوم السابع
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الإثنين، 17 أكتوبر 2022 12:20 م
أكرم القصاص
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الطقس فى بورسعيد.. شمس ساطعة وطقس معتدل واستقرار بالأنشطة البحرية

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 12:08 م
الطقس فى بورسعيد.. شمس ساطعة وطقس معتدل واستقرار بالأنشطة البحرية بعض الأهالي على شاطئ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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تشهد محافظة بورسعيد، اليوم الأثنين، حالة من الطقس المعتدل وسطوع للشمس واستقرار في الأنشطة البحرية من الصيد وحركة الملاحة. 
 
كما تنتظم الحركة التجارية والصناعية في محافظة بورسعيد، حيث فتحت المحال أبوابها صباحا، وكذلك المصانع وانتظم العاملون في مصانعهم وشركاتهم. 
 
وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد.
 
كما أشارت آخر صور للأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على السواحل الغربية ومناطق من شمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة  تكون خفيفة إلى متوسطة.
 
 

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