الصرف الصحى بالإسكندرية: بداية الشتاء بطوارئ واستقبال الأمطار بكثافة زائدة

شهدت محافظة الإسكندرية أمطاراً خفيفة زادت كثافتها إلى متوسطة على مختلف مناطق محافظة الإسكندرية وسط إجراءات الطوارئ التى أعلنها اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى استعداداً للأمطار، منذ يوم السبت 15 أكتوبر 2022، بناء على توقعات هيئة الأرصاد بأمطار خفيفة إلى متوسطة حتى يوم الثلاثاء المقبول.

وتشهد محافظة الإسكندرية منذ يوم السبت أمطاراً خفيفة تزداد كثافتها كل يوم حتى وصلت لأمطار متوسطة اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022 وتسببت فى بعض التجمعات لمياه الأمطار التى لم تتسبب فى أى إعاقة مرورية وتم التعامل معها على الفور.

وتستعد شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بتمركز 122 سيارة و30 معدة وبدالة بكل المناطق الساخنة بالمحافظة للتعامل مع أى تجمعات لمياه الأمطار.

وتناشد الشركة السادة المواطنين فى حالة وجود أى شكوى الإبلاغ على رقم الخط الساخن 175 من أى تليفون محمول، أو التواصل عن طريق صفحة الشركة عبر موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك.