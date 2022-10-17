السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية يفتتح مدرسة أبو عطوة للتعليم الأساسي

الإسماعيلية- صبرى غانم

افتتح اللواء محمد محمود أنيس، سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، نيابة عن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مدرسة أبو عطوة للتعليم الأساسي بمركز ومدينة الإسماعيلية والتابعة لإدارة جنوب التعليمية.

بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية ورئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بلغت التكلفة الإنشائية للمدرسة حوالي 10 ملايين و95 ألف جنيهٍ بمساحة إجمالية 3025م٢، وتحتوي على 33 فصلا دراسيا ومعامل حاسب، علوم و معامل مجالات.

يأتي ذلك فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي في 16 أكتوبر، وهي ذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال البريطاني حيث معركة طلبة مدرسة الإسماعيلية الثانوية (السادات حاليًا) ضد معسكرات الإنجليز عام 1951م.