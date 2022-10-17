اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 أكتوبر 2022 10:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"السكة الحديد" تناشد الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى الخروج من محطة الوصول

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 09:46 م
"السكة الحديد" تناشد الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى الخروج من محطة الوصول قطار، صورة ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد، جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول حتى يتم السماح لهم بالمرور من خلال البوابات الالكترونية او بعد اطلاع الكمسارية المتواجدة بأبواب المحطات على تذكرة السفر سواء للدخول أو الخروج من المحطات وذلك لحين الانتهاء من تركيب البوابات الالكترونية بباقى المحطات تجنباً لدفع لغرامة وذلك حفاظا على موارد الهيئة.

يأتى ذلك فى ضوء ما تقوم به وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر من عمليات تطوير وتحديث بكافة قطاعات السكة الحديد والتى من ضمنها تركيب بوابات الكترونية وتعيين كمسارية أبواب وأفراد أمن ادارى لمتابعة عملية الدخول والخروج من المحطات وطبقا للتعليمات المنظمة لذلك والتى تتضمن منع دخول أو خروج أى راكب الا بعد الحصول على تذكرة السفر.
 
 

السكة الحديد

قطارات السكة الحديد

النقل

تذكرة القطار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة