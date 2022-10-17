وقال زكي- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر، إن زيارة وفد الجامعة برئاسة الأمين العام أحمد أبو الغيط منذ، أمس الأحد، إلى الجزائر تهدف فى المقام الأول إلى استكمال التشاور السياسي مع الجانب الجزائرى، فيما يتعلق بالإعداد للقمة العربية الحادية والثلاثين.

وأضاف أن هذه الزيارة تعد الأخيرة قبيل انعقاد القمة، وتم الوقوف خلالها على آخر الاستعدادات من جانب الجزائر البلد المضيف لهذا الاستحقاق العربي المهم.

وأشار إلى أن وفد الأمانة العامة للجامعة سيلتقي، مساء اليوم، بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون؛ لبحث الوضع العربي العام قبيل القمة، وأهم البنود المدرجة على جدول أعمالها.