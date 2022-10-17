السجن 8 سنوات لمتهم بقتل شخص وتعاطى المواد المخدرة بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم"ع.ح.ص" عامل بالسجن 5 سنوات لاتهامه بقتل، المجنى عليه "ع. ح" بعد طعنه بالسكين.كما عاقبته بالسجن 3 سنوات لاتهامه يتعاطى المخدرات بدائرة مركز سوهاج.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى إبراهيم بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم.



تعود أحداث القضية إلى عام2022 دائرة مركز سوهاج عنما تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج بلاغا بمقتل المجنى عليه ونقله إلى المستشفى جثة هامدة بعد إصابته بعدة طعنات نافذة بالجسد. وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية بينهما قام خلالها بطعنه بالسكين عدة طعنات متفرقة بالجسد وفارق الحياة على إثرها ،وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ،كما ضبط بحوزته عدد من لفافات الحشيش والمواد المخدرة التعاطى وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.





