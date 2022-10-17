السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بترويج الهيروين في الدرب الأحمر

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد علي ، بمعاقبة سائِق محبوس، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، بتهمة ترويج مخدر الهيروين، كما قضت بمعاقبته بالحبس لمدة سنة ونصف مع الشغل، عن تهمتي السير بدراجته البخارية عكس الطريق، وعدم الحصول علي رخصة قيادة بمنطقة الدرب الأحمر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد علي، وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة، ومحمد شعبان حبيب، ومحمود محمد طلعت، المستشارون بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر وائل عبد المقصود وإسلام عاشور.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة، أحرز بقصد الاتجار لجوهر الهيروين المخدر، كما قاد المتهم دراجة نارية عكس الاتجاه بالطريق العام داخل المدينة، فضلاً عن قيام المتهم بقيادة الدراجة البخارية دون الحصول علي رخصتي تسيير وقيادة من الجهات المختصة.

وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية رائد شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، بأنه أثناء مروره بدائرة القسم أبصر المتهم حال استقلاله لدراجة نارية عكس الاتجاه، فقام باستيقافه وبتفتيشه عثر معه على لفافات ورقية بداخلها جوهر الهيروين المخدر وهاتف محمول ومبلغ مالی، فقام بضبطه، وبمواجهته أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والهاتف للتواصل مع العملاء، والدراجةلسهولة التنقل.