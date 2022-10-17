السجن المشدد 6 سنوات لطبيب بتهمة الإتجار فى البشر

أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة رئيس وحدة بإحدى المستشفيات التخصصية، بالسجن 6 سنوات وبراءة كل من ابنه طبيب بشري حر، وزوجته طبيبة بتهمة نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوبة المستشارين أيمن عبد الخالق و محمد أحمد صبري.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين جميعاً في يوم2 /4/2019، في مركز شرطة كرداسة محافظة الجيزة كونو جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر، تعاملا الأول والرابع في الأشخاص الطبيعيين بمختلف الصور، وكان ذلك بأن ارتكبوا سلوك النقل والتسليم والتسلم والإيواء والاستخدام والاستقبال للمجني عليه يوسف ناصر مختار يوسف وكان ذلك بواسطة استغلال حاجته المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديه وزراعته في متلقي مريض وهو ما ترتب عليه إصابته بعاهة.