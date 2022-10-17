السجن المؤبد لجزار ومشرف أمن قتلا شخصا باستخدام سنجة وفرد خرطوش في الخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد فتحى ويصا، ومصطفى خلف محمد أمين، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المؤبد لجزار ومشرف أمن، لاتهامهما بقتل شخص باستخدام سلاحين "ناري وأبيض"، خلال مشاجرة نشبت بينهم بمنطقة كفر حمزة دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8809 لسنة 2021 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2081 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهم "سمحان أ م"، 51 سنة، جزار، ومقيم كفر حمزة الخانكة، و"يوسف أ م"، 58 سنة، مشرف أمن ومقيم ذات العنوان، قتلوا المجني عليه "محمد صبحي حسين محجوب"، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري "فرد خرطوش"، وأدوات "سنجة، عصا، شوم"، حوزتهم وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا تواجده به سلفاً.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين ما أن ظفروا بالمجني عليه حتى قام المتهم الأول بطعنة بسنجة حوزته فاستقرت بظهره، وأطلق المتهم الثاني عيار ناري صوبه من السلاح الناري "فرد خرطوش" حوزته، فاستقرت بقدمه اليسرى، وذلك حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزر المتهمين الأول والثاني وبحوزتهم أدوات "عصا وشوم"، فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي المرفق والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش، كما حازوا وأحرزوا أدوات "سنجة ، شومة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.