الزراعة: صناعة الدواجن مستقرة وتحقق شبه اكتفاء ذاتى

كتب أحمد عرفة

قال مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، "لحل أزمة الأعلاف بصفة مستمرة ولا تكرر، فإنه يجب مع توفير دولارات لاستيراد فول الصويا والأعلاف، أن يكون السعر الخاص بالدواجن لا يغالى عليه أحد كى يصل للمواطنين بهامش ربح عادل".

وأضاف نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، خلال برنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، أن صناعة الدواجن صناعة مستقرة ونحقق شبه اكتفاء ذاتى في اللحوم البيضاء والدواجن ولابد أن نحافظ عليها، موضحا أن الأزمة العالمية لا تجعلنا نعتمد على الاستيراد من الخارج ولكن نعتمد على أنفسنا.

وتابع نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة،: لابد من آلية من وزارة الزارعة والتموين واتحاد منتجى الدواجن بحيث يكون هناك دعوة لكبار المستوردين كى نحدد السعر الخاص بالدواجن وحساب تكاليف النقل وهامش الربح المعقول بحيث تعمل كل أجهزة الدولة ويكون هناك رقابة صارمة حتى لا يتم مغالاة في الأسعار.

وقال نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة: نسعى لزيادة إنتاجنا المحلى من الأعلاف، وتم عمل تعاقدات، وزراعة 3 مليون فدان ذرة وإنتاجهم بشكل جيد والمزارعين التزموا ووردوا وسنتوسع خلال السنة المقبلة .