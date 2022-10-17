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الرئيس العراقي الجديد: ملتزم بحماية الدستور وسيادة العراق وحل المشاكل الداخلية

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 10:27 ص
الرئيس العراقي الجديد: ملتزم بحماية الدستور وسيادة العراق وحل المشاكل الداخلية الرئيس العراقى الجديد عبد اللطيف رشيد
إبراهيم حسان

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أذاعت قناة إكسترا نيوز، مراسم تسلم الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد لمهامه رسميا رئيسا جديدا للعراق، قبل قليل، بقصر السلام ببغداد.

وقدم الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، الشكر لمجلس النواب العراقي وكافة الشعب، على نيل الثقة لتوليه المسئولية رئيسا للعراق، متعهدا ببذل كافة الجهود لإيجاد مخرج لمشاكل العراق، وتمتين علاقات دولته بالجوار والدول الصديقة، بجانب تقديم برنامج عمل مفصل للرئاسة العراقية خلال أيام.

وأكد الرئيس العراقي الجديد، قائلا: "نسعى للوصول لعراق قوي ومستقر ومتصالح، ونأمل في تشكيل حكومة قوية وذات كفاءة بسرعة، وأنا ملتزم بحماية الدستور وسيادة العراق وحل المشاكل الداخلية".

وتعهد الرئيس العراقي الجديد في كلمته، قائلا: "سأسعى إلى علاقات متينة مع دول الجوار والمجتمع الدولي".


عبد اللطيف رشيد

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