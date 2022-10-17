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الرئيس السيسي يوجه بتذليل أي عقبات تواجه شباب المستثمرين

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 03:56 م
الرئيس السيسي يوجه بتذليل أي عقبات تواجه شباب المستثمرين الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية، والتواصل المستمر والمنتظم مع مجتمع رجال الأعمال الوطنيين من ذوي الخبرة والإنتاج المتميز، للوقوف على التحديات التي تواجههم وسرعة توفير الحلول.
 
كما وجه الرئيس بتذليل أية عقبات قد تواجه شباب المستثمرين، خاصةً في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

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اجتماع

احمد سمير

مستثمرين

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