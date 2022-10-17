اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 أكتوبر 2022 04:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الرئيس الجزائرى يلتقي أبو الغيط لبحث استعدادات القمة العربية

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 02:53 م
الرئيس الجزائرى يلتقي أبو الغيط لبحث استعدادات القمة العربية الأمين العام للجامعة العربية
بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.
 
ومن جانبه، قال أبو الغيط، إن استعدادات الجزائر للقمة العربية، المقرر عقدها يومي 1 و2 نوفمبر المقبل تجري بطريقة جيدة للغاية.
 
وأضاف أن هدف زيارته إلى الجزائر. يتعلق بمشاورات سياسية مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ووزير الخارجية، رمطان لعمامرة، واستكمال المحادثات، بشأن هذا الاستحقاق الهام.
 
وقال أبو الغيط “التحضيرات جيدة للغاية، والجهد رائع، وهناك نوايا مؤكدة. للعمل على إنجاح هذه القمة”.

الجامعه العربيه

ابو الغيط

اخبار الجزائر

الرئيس الجزائري

القمه العربيه

تبون يستقبل ابو الغيط

القمه العربيه فى الجزائر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة