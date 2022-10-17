ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن عمدة كييف فيتالي كليتشكو قوله إن كييف تعرضت لهجمات بواسطة طائرات مسيرة انتحارية، مضيفا أن "الروس يعتقدون أن هذا يساعدهم، لكن هذا يظهر يأسهم"، وأضاف "نتيجة للهجوم، اندلع حريق في مبنى غير سكني في كييف، ورجال الإطفاء يعملون، والعديد من المباني السكنية تضررت، وعمال الرعاية الصحية في مكان الحادث، بعد قليل سنوضح المعلومات حول الضحايا"، بينما تم العثور على شظايا لطائرة كاميكازي.

وأشار إلى سماع دوى 3 انفجارات متتالية على الأقل في حي شيفشنكيفسكي بوسط العاصمة بعد أسبوع على القصف الصاروخي الروسي الذي طالها.

كانت روسيا كثفت مؤخرا من عمليات القصف بعد التفجير الذي دمر جزءا من جسر القرم الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة وينطوي على أهمية إستراتيجية قصوى.