الدفاع البيلاروسية: بدء وصول العتاد والقوة القتالية الروسية إلى البلاد

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كشف رئيس إدارة التعاون العسكري الدولي بوزارة الدفاع البيلاروسية فاليري ريفينكو، عن بدء وصول العتاد والقوة القتالية الروسية إلى بلاده؛ لتفعيل مجموعة القوات الإقليمية المشتركة.

وقال ريفينكو - في تصريح نقلته وسائل إعلام روسية اليوم الاثنين "بدأت يوم السبت الماضي الأرتال الأولى من الجيش الروسي في الوصول إلى بيلاروس، والتي ستكون في الجمهورية كجزء من مجموعة القوات الإقليمية المشتركة.. النقاط الرئيسية المهددة لأمن دولة الاتحاد الروسي البيلاروسي تتمثل في نشر وحدات حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالقرب من حدود هذه الدولة في ظل انعدام الحوار وزيادة كثافة أنشطة تدريب الحلف ذات الطابع الهجومي وتشجيع العناصر الراديكالية البيلاروسية للإطاحة بالحكومة الشرعية في الجمهورية".

وأشار إلى وصول طائرات مقاتلة روسية إلى بلاده، مضيفا: "ستبلغ القوة الإجمالية، التي ستصل إلى بيلاروس، 9000 فرد عسكري وحوالي 170 دبابة و200 مركبة قتالية مدرعة، ونحو 100 مدفع ميدان وهاون".