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الداخلية: ضبط قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 12:12 م
الداخلية: ضبط قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخصين) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى من خلال استغلال موقعهما الوظيفى والإستيلاء على كمية من الأدوية المدرجة على الجداول المخدرة وبيعها بدون روشتات طبية، الأمر الذى مكنهما من تكوين ثروة وذويهما بطريقة غير مشروعة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بــ(25 مليون جنيه تقريباً).

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