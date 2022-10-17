الداخلية تضبط 1547 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء محمد فتح الله مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت عن ضبط (1547) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (434) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات (10,250 طن "دقيق أبيض "عينى" – 62,240 طن "مكرونة – أرز – سكر – زيت - ملح - أعلاف – أسمدة - لحوم" - 400 قطعة أدوات منزلية - 8641 عبوة سجائر) ، وكذا (725) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (22 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى – عينى " – 56 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 61 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 9 قضايا توقف عن الإنتاج – 577 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات (17٫540 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" - 4٫880 طن دقيق بلدى مدعم "عينى") ، وكذا ضبط (35) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (13٫560 طن "سكر – أسمدة مُدعمة" – 62500 لتر مواد بترولية – 790 إسطوانة بوتاجاز) بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالى (118٫170 طن "مستندى – عينى") عبارة عن (17٫240 طن دقيق بلدى "مستندى" - 14٫880طن دقيق بلدى "عينى" – 10٫250 طن دقيق أبيض "عينى" – 75٫800 طن "مكرونة – أرز – سكر – زيت – ملح - أعلاف – أسمدة - لحوم") .. وكذا (62500 لتر مواد بترولية - 790 إسطوانة بوتاجاز – 8641 عبوة سجائر – 400 قطعة أدوات منزلية) كان أبرزها ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية وبحوزته كمية قدرها (20 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الجهود في ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية وبحوزته كمية قدرها (9,520 طن "مكرونة - سكر حر - زيت طعام - أرز أبيض) معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة وبحوزته كمية قدرها (8,710 طن "مكرونة – سكر حر – ملح طعام – أرز أبيض) معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الجهود من ضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة القليوبية وبحوزته كمية قدرها (30500 لتر مواد بترولية "سولار - بنزين") تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر وضبط (المدير المسئول عن مستودع إسطوانات البوتاجاز) بمحافظة القليوبية لتجميعه (345 إسطوانة بوتاجاز) للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (18) قضية بمضبوطات بلغت (133٫325 طن "أرز شعير") .. كان أبرزها ضبط (مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص" – بمحافظة الدقهلية) لتخزينه كمية قدرها (20 طن "أرز شعير") محظور تداولها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص" – بمحافظة الشرقية) لتخزينه كمية قدرها (20 طن "أرز شعير") محظور تداولها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (5) قضايا بمضبوطات بلغت (61 قطعة "34 قطعة صوتية – 5 قطع ضوئية – 32 قطعة ملصق") وضبط (13,900 طن "لحوم مجمدة – جمبرى مجمد") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ووجود تغيير فى خواصها الطبيعية ، وكذا ضبط (2 طن دقيق أبيض "عينى") معبأ داخل شكائر "مجهولة المصدر" ، ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية "تكتلات" ، ويشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع تجهيز وجبات تابع لسلسلة مطاعم) بمحافظة القاهرة وضبط (5 طن "هياكل دواجن") معبأة داخل عبوات بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (2,175 طن "لحوم مجمدة – مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وكذا ضبط (1,250 طن دقيق أبيض "عينى") معبأ داخل شكائر "مجهولة المصدر" ، ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية "تكتلات" ، ويشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لمصنعات اللحوم) بمحافظة القاهرة، وضبط (6 طن "زيت طعام - بطاطس") معبأة داخل براميل وعبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية مستلزمات إنتاج وكذا ضبط (8000 عبوة "بطاطس") منتج نهائى بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة البطاطس) بمحافظة المنوفية وضبط (7 طن "منظفات صناعية" متعددة الأغراض) بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة المنظفات الصناعية) بمحافظة البحر الأحمر.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (34) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (10316 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).