اليوم السابع
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الداخلية تضبط موظفا اختلس أموالا من عهدته

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 11:56 ص
الداخلية تضبط موظفا اختلس أموالا من عهدته رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مسئولى إحدى الشركات) بقيام "موظف بالشركة" بإختلاس مبالغ مالية من عهدته مما أضر بأموال الشركة جهة عمله.
 
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام (أمين خزينة بالشركة المشار إليها - مقيم بمحافظة القاهرة) بإستغلال طبيعة عمله وإختصاصه الوظيفى وإختلاس مبلغ مالى وإمتناعه عن توريده للشركة محل عمله.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

امن القاهرة

الاموال العامة

اخبار الحوادث

اختلاس



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