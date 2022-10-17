الخميس.. مكتبة الإسكندرية تقيم حفلًا موسيقيًا للفنان علاء وردي وفريق "هيجان"

الإسكندرية جاكلين منير

تقدم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون، ولأول مرة في مصر، حفلًا موسيقيًا للفنان علاء وردي وفريق "هيجان"، وذلك في تمام الثامنة مساء الخميس الموافق 20 أكتوبر بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

يذكر أن "هيجان" هي فرقة موسيقية تأسست في الأردن عام 2011، وتقدم موسيقى بديلة تدمج ما بين ألوان مختلفة، ولكن بروح خاصة بهم ذات طابع روك عربي، وتعتبر الفرقة من أوائل الفرق البديلة في المنطقة.

وأصدرت الفرقة ألبومها الأول عام 2013 تحت عنوان "يا بي" والذي تضمن أغنيتهم الشهيرة "وين الكلام" التي لاقت إعجابًا واسعًا، واستخدمت في عدة أفلام ومسلسلات، وفي 2019 أكملت الفرقة مشوارها بإصدار ألبومها الثاني "خسوف الأرض" الذي يتناول مواضيع إنسانية تمس جميع البشر ولاقى الألبوم رواجًا واسعًا.