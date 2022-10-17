اليوم السابع
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الجيش الصومالى يشن عملية عسكرية ضد ميليشيا "الشباب" فى شبيلى الوسطى

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 02:30 م
الجيش الصومالى يشن عملية عسكرية ضد ميليشيا "الشباب" فى شبيلى الوسطى الجيش الصومالى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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شن الجيش الصومالي، اليوم الاثنين، عملية عسكرية ضد فلول ميليشيا "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة بمحافظة شبيلى الوسطى.
 
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن الجيش الصومالي أجرى عملية تمشيط واسعة لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق التي سيطر عليها مساء أمس ومنها "مُكاطيري، وشنلو، وطقحو، وجميعو، وحوادكي، بالإضافة إلى مناطق أخرى تم تحريرها من العناصر الإرهابية.
 
وأكد ضباط في الجيش الصومالي مواصلة العمليات العسكرية حتى يتم تصفية كافة مناطق شيبلى الوسطى من العناصر الإرهابية.
 
يذكر أن كافة محافظات الصومال تشهد عمليات عسكرية ينفذها قوات الجيش الصومالي والمقاومة الشعبية، ما أسفر عن تحرير عدة مناطق من ميليشيا الشباب الإرهابية.

الصومال

الجيش الصومالى

ميليشيا الشباب

شيبلى



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