الجريدة الرسمية تنشر حكم جنايات القاهرة بإدراج قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

نشرت الجريدة الرسمية في 16 أكتوبر سنة 2022 قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة (31 جنوب) كيانات إرهابية، بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة برئاسة المستشار علی محمد عمر الهواري وعضوية المستشارين أشرف عبد الوهاب العشماوي، وخالد فخري الشلقامي - الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة . وحضور عمر الكردي - وكيل النيابة وحضور معتز مدحت محمد - أمين السر ، أصدرت قرارا بشأن طلب الإدراج رقم 4 لسنة 2022 إدراج كيانات إرهابية ) وفى شأن طلب الإدراج رقم 9 لسنة 2022 إدراج إرهابيين ).. 316 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا ).

أولا : إدراج جماعة " الإخوان " على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدار هذا القرار .

ثانيا : إدراج المتهمين في القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا الآتية أسماؤهم بقائمة الإرهابيين وذلك لمدة ثلاث سنوات مع وقف الأثر المترتب على الإدراج الوارد في البند رقم ( 5 ) من الفقرة ثانيا من المادة ( 7 ) من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2020:



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