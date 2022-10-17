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"التموين" تتيح خدمات جديدة لأصحاب البطاقات التموينية على بوابة مصر الرقمية

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 02:00 ص
"التموين" تتيح خدمات جديدة لأصحاب البطاقات التموينية على بوابة مصر الرقمية بطاقات التموين ، صورة ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين، العديد من الخدمات لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بوابة مصر الرقمية.

استخراج بطاقة بدل فاقد أو تالف.

تفعيل البطاقة.

الحصول على الرقم السرى.

استخراج بطاقة الفصل الاجتماعى، للشخص المقيد على بطاقة تموين الأسرة ومتزوج وليس له بطاقة، حيث يحق له إجراء فصل اجتماعى واستخراج بطاقة تموين جديدة له، وإتاحة خدمة إضافة أفراد على بطاقات التموين.

إتاحة خدمة تغيير صرف البطاقة من محافظة إلى محافظة أخرى.

خدمة حذف غير المستحقين والمتوفين من منظومة الدعم.

خدمة توصيل البطاقة إلى المنازل.

 

 

 


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