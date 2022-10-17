التعليم تناقش مع طلاب ومعلمين الشكل النهائى لامتحان الثانوية العامة 2023

كتب محمود طه حسين

يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، لقاء موسعا خلال أيام مع ممثلين عن المعلمين والطلاب في الثانوية العامة، قبل تحديد الشكل النهائي لامتحانات الثانوية العامة 2023، للعام الدراسي الجديد.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن اللقاء سيكون ضمن خطة الوزارة بإجراء حوار مجتمعي مع الفئات المتداخلة مع المنظومة التعليمية، بحيث يكون الطلاب والمعلمين مطمئنين على شكل وطريقة الامتحان، ويعبرون عن آرائهم ومطالبهم من الوزارة في هذا الشأن، حيث سيتم اطلاع الطلاب والمعلمين على النظام الذي استقرت عليه الوزارة بخصوص امتحانات الثانوية العامة، على مستوى شكل الأسئلة وطريقة التصحيح.

ولفتت المصادر إلى أنه تم وضح مقترح بشأن امتحانات الثانوية العامة ومنح الطالب فرصة إعادة العام الدراسى.