التضامن: حملة المتحدة تساهم فى حماية الشباب من أضرار المخدرات

كتب مدحت وهبة

جاءت الحملة التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، لتحظى بأهمية كبيرة من جانب مؤسسات الدولة، حيث أشاد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق ،مؤكدا أن حملة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خطوة جيده وستسهم في حماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وذلك إيمانًا منها بدور الإعلام في الدفاع عن المجتمع، ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته

وقال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطين الحملة التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ذات أهمية كبيرة في الوقت الراهن للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ،لافتا الى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يثمن دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ودور الإعلام في الدفاع عن المجتمع، ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته لاسيما مشكلة تعاطى المخدرات .

كما أن لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق 32 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية يقومون بتنفيذ البرامج التوعوية المختلفة لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، كذلك أيضا انشاء "بيوت تطوع" داخل العديد من الجامعات المصرية كمقرات دائمة لصندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع الجامعات ، بهدف استثمار طاقات الطلاب في التوعية من أضرار الإدمان وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات من كونها تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة وغيرها من المعتقدات الخاطئة مع تقديم الخدمات العلاجية لاى مريض غدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية من خلال المراكز التابعة للصندوق او الشريكة مع الخط الساخن " 16023" لعلاج الإدمان.

وترتكز حملة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي ستنطلق عبر وسائل المتحدة الإعلامية المتنوعة، على توعية المصريين في البيوت بشكل علمي لاكتشاف وجود متعاطي مخدرات، والتعامل معه، ووسائل العلاج المختلفة، وتوعية الأجيال الجديدة منذ الصغر بخطورة المخدرات وتسببها في تدمير الكثير من الأسر، حيث أن مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات بالتوعية، لا يقل أهمية عن مواجهة الشائعات التي تهدف إلى تدمير الدولة، ولا يقل أهمية عن مواجهة الإرهاب، والتعامل مع وجود متعاطي مخدرات في المنزل له أساليب وطرق علمية.

وستقوم المتحدة للخدمات الإعلامية، بتوعية الجمهور بهذا عبر المتخصصين وذوي الخبرة، مع الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والأخلاقية للإعلام في تناول مثل هذه الموضوعات الهامة