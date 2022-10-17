البدء في إنارة طريق نصر النوبة وتطوير خدمات الكهرباء بأسوان

تم البدء في إنارة طريق نصر النوبة بلانه بنطاق مجلس قروى أبوسمبل، حيث تم اليوم البدء في تركيب محول إنارة، بين قرية قسطل وادندان لإنارة الطريق، وكذلك أعمال تركيب حليات أعمدة الايكوستيل، لتغيرها لهوائي وكذلك معاينة، وتحديد أماكن الأعمدة الغير صالحة وزراعة اعمدة جديدة.

تستكمل الأجهزة المعنية جهودها المكثفة لنهو المشروعات داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة"، ومن ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مشروعات تحسين وتطوير خدمات الكهرباء بمحافظة أسوان وفي مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان.

وتركيب كشافات ليد فائقة الإضاءة لتحسين مستوى الخدمات وحفاظًا على سلامة المواطنين حيث تتم الأعمال بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع ومسئول الكهرباء بالوحدة القروية ومسؤل الكهرباء بمركز ومدينة نصر النوبة.

من ناحية أخري، يواصل فريق عمل حياة كريمة جولاته الميدانية لتفقد المشروعات الجارية بالقري بمراكز محافظة أسوان، وقد كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بالمحافظة بمواصلة المرور والمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام الجارية داخل قرى المبادرة الرئاسية، مع الإستماع لمطالب وأراء ومقترحات المواطنين فى معدلات وجودة هذه المشروعات للوصول إلى المستوى الأفضل المرجو منها،موجهاً بضرورة تحفيز العاملين للعمل بكل جدية وإتقان، مع تشجيع الشركات والمقاولين الجادين لنهو المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المقررة لها، والإستعانة بهم فى تنفيذ أى مشروعات جديدة داخل قطاعات العمل المختلفة.