اليوم السابع
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الإمارات تستدعي سفير الاتحاد الأوروبي رداً على تصريحات الممثل الأعلى للاتحاد

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 11:28 م
الإمارات تستدعي سفير الاتحاد الأوروبي رداً على تصريحات الممثل الأعلى للاتحاد علم دولة الإمارات
وكالات

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استنكرت دولة الإمارات التصريحات الأخيرة التي أدلى بها جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وذلك خلال افتتاح الأكاديمية الدبلوماسية الأوروبية الجديدة في بروج بمملكة بلجيكا، مشيرة إلى أن أية تصريحات من هذا النوع غير مناسبة وتتسم بالعنصرية.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها نشره وكالة أنباء الإمارات "وام" عن رفضها لتصريحات بوريل ووصفتها بالعنصرية، مشيرة إلى أنها تساهم في تفاقم التعصب والتمييز على المستوى العالمي.

وقد استدعت وزارة الخارجية والتعاون ، القائم بأعمال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أبو ظبي ، حيث طُلب من مكتب الممثل الأعلى تقديم تفسير مكتوب بشأن تصريحات بوريل المؤذية والعنصرية.

وبحسب "وام" تعتبر تعليقات بوريل مخيبة للآمال وتأتي في وقت تدرك فيه جميع الأطراف أهمية احترام الأديان والثقافات والمجموعات العرقية الأخرى، فضلاً عن قيم مثل التعددية والتعايش والتسامح.


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