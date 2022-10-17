الأوقاف تحذر أئمة المساجد من السماح لأى شخص غير معتمد بصعود المنبر

كتب ــ على عبد الرحمن

شددت وزارة الأوقاف على مديري المديريات بعدم السماح لأي إمام بتمكين أي شخص من صعود المنبر أو أداء أي درس بالمسجد المكلف به دون خطاب رسمي معتمد من مدير المديرية، ومن خلال تنسيق مدير المديرية المسبق مع رئيس القطاع الديني حتى لو كان ذلك الشخص زميلا له من الأوقاف.

ووفقا لمنشور للوزارة حمل رقم (88) لسنة 2022م، يلتزم كل إمام بمسجده المكلف عليه وخطة الوزارة المعتمدة من مدير المديرية ورئيس القطاع الديني ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة حيث تعد مخالفة هذه التعليمات من المخالفات الجسيمة التي تستدعي المساءلة .

وأكدت وزارة الأوقاف أنه على جميع مديري المديريات والإدارات والمفتشين بالتفتيش الدعوي والعام وتفتيش المديريات التأكيد على ذلك ومتابعته بكل دقة ورفع أي مخالفة في هذا الشأن إلى رئيس القطاع الديني لإعمال شئونه تجاهها.