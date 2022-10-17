اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 أكتوبر 2022 01:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف تحذر أئمة المساجد من السماح لأى شخص غير معتمد بصعود المنبر

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 12:59 م
الأوقاف تحذر أئمة المساجد من السماح لأى شخص غير معتمد بصعود المنبر وزارة الأوقاف
كتب ــ على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شددت وزارة الأوقاف على مديري المديريات بعدم السماح لأي إمام بتمكين أي شخص من صعود المنبر أو أداء أي درس بالمسجد المكلف به دون خطاب رسمي معتمد من مدير المديرية، ومن خلال تنسيق مدير المديرية المسبق مع رئيس القطاع الديني حتى لو كان ذلك الشخص زميلا له من الأوقاف.
 
ووفقا لمنشور للوزارة حمل رقم (88) لسنة 2022م، يلتزم كل إمام بمسجده المكلف عليه وخطة الوزارة المعتمدة من مدير المديرية ورئيس القطاع الديني ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة حيث تعد مخالفة هذه التعليمات من المخالفات الجسيمة التي تستدعي المساءلة . 
 
وأكدت وزارة الأوقاف أنه على جميع مديري المديريات والإدارات والمفتشين بالتفتيش الدعوي والعام وتفتيش المديريات التأكيد على ذلك ومتابعته بكل دقة ورفع أي مخالفة في هذا الشأن إلى رئيس القطاع الديني لإعمال شئونه تجاهها.
 
IMG-20221017-WA0010

 


القطاع الديني بالأوقاف

الأوقاف

الأوقاف اون لاين

خطيب مكافأة

خطباء الأوقاف

أئمة الأوقاف



الموضوعات المتعلقة

وزير الأوقاف: كل ما يؤدى للبناء والتعمير وقوة الأوطان من صميم مقاصد الأديان

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 11:40 ص

قريبا إعلان نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف للتعاقد مع 1000 إمام و1000 عامل.. انتهاء الاختبارات والمقابلات الشفوية للمتقدمين لشغل الوظائف.. ومصادر: تسليم مهام العمل فور إعلان النتيجة وفقا لأماكن العجز بالمديريات

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 05:03 ص

رئيس وزراء فلسطين يطالب مصر بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها

الأحد، 16 أكتوبر 2022 04:19 م

مطالب برلمانية بوقف صرف المضادات الحيوية والأدوية بدون روشتة طبية

الأحد، 16 أكتوبر 2022 12:15 م

تعرف على إنجازات الأوقاف خلال 3 أشهر.. أبرزها افتتاح 214 مسجدًا

الأحد، 16 أكتوبر 2022 04:00 ص

الأوقاف: فتح باب الالتحاق بمراكز الثقافة الإسلامية ومحفظى القرآن حتى نهاية أكتوبر

السبت، 15 أكتوبر 2022 09:34 م

توفى أثناء تنظيفه مسجدًا ببنى سويف.. تشييع جثمان عامل بالأوقاف مات بسكتة قلبية (فيديو)

السبت، 15 أكتوبر 2022 09:13 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة