الأمم المتحدة: الوضع في إثيوبيا يخرج عن السيطرة

كتب عبد الوهاب الجندى

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إن الوضع في إثيوبيا يخرج عن السيطرة، وفق ما نقلت "العين الإخبارية".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، عن القلق البالغ إزاء تصاعد القتال في إقليم تيجراي الإثيوبي، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على المدنيين في ظل وضع إنساني مترد أصلا.

ودعا الأمين العام، في بيان، إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية"، مجددا "دعمه الكامل لعملية الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي" و"استعداد الأمم المتحدة لدعم الاستئناف العاجل للمحادثات من أجل التوصل إلى تسوية سياسية دائمة لهذا الصراع الكارثي".