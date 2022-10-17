اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 أكتوبر 2022 01:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأطقم الطبية الفلسطينية تحتفي بالوفد الطبي المصرى في غزة: شكرا يا مصر

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 12:34 م
الأطقم الطبية الفلسطينية تحتفي بالوفد الطبي المصرى في غزة: شكرا يا مصر احتفاء فلسطيني بالوفد الطبي المصري
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفت وزارة الصحة الفلسطينية بالوفد الطبي المصري الذى يجرى عمليات جراحية كبرى ونوعية في قطاع غزة، ورفعت الأطقم الطبية الفلسطينية لافتات شكر إلى مصر احتفاء بالدور المصرى الداعم لصمود أبناء الشعب الفلسطيني.

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة شرع الوفد الطبي المصري والذي وصل إلى القطاع مساء الخميس الماضي، بإجراء عدة عمليات كبرى ونوعية  في كل من مجمع الشفاء الطبي ومستشفى غزة الأوروبي.

وفور وصوله إلى القطاع، استقبلت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الوفد المصري والذي يتكون من استشاريين في تخصصات هامة هي جراحة القلب والاوعية الدموية والعظام والعمود الفقري وجراحة التشوهات.

ويستمر الوفد الطبي المصري عشرة أيام  في القطاع، لإجراء أكبر قدر ممكن من العمليات الجراحية في مستشفيات غزة، فضلا عن مساعدة الطواقم الطبية الفلسطينية وتقديم كافة الخدمات الطبية لسكان القطاع.

يأتي ذلك في إطار التخفيف عن مواطني القطاع وفى ضوء ما أعلنه الرئيس السيسي من التزام مصري بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان غزة.

احتفاء فلسطيني بالوفد الطبي المصري
احتفاء فلسطيني بالوفد الطبي المصري

 

الأطقم الطبية الفلسطينية تتوجه بالشكر لمصر
الأطقم الطبية الفلسطينية تتوجه بالشكر لمصر

 

الأطقم الطبية الفلسطينية تحتفي بالوفد الطبي المصري
الأطقم الطبية الفلسطينية تحتفي بالوفد الطبي المصري

 

الاطقم الفلسطينية تشكر مصر
الاطقم الفلسطينية تشكر مصر

وفد طبي في غزه

اخبار فلسطين

اخبار مصر

الرئيس السيسي

وفد طبي مصري الى غزه

الاطقم الفلسطينيه تشكر مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة