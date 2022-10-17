اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 أكتوبر 2022 01:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة لنهاية الأسبوع والصغرى بالقاهرة تسجل 21 درجة

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 11:33 ص
الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة لنهاية الأسبوع والصغرى بالقاهرة تسجل 21 درجة درجات الحرارة
كتب ــ محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية حتى نهاية الأسبوع.
 
ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة الجمعة المقبل على القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 21 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 19 درجة، وجنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 23 درجة، وشمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى  22 درجة.
 
ويشهد اليوم الإثنين، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء ، حار على جنوب الصعيد  ، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة  أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشرقية ووسط سيناء. 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 28  درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.
 
 
 
 

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة