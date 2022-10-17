الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة لنهاية الأسبوع والصغرى بالقاهرة تسجل 21 درجة

كتب ــ محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية حتى نهاية الأسبوع.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة الجمعة المقبل على القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 21 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 19 درجة، وجنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 23 درجة، وشمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 22 درجة.

ويشهد اليوم الإثنين، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء ، حار على جنوب الصعيد ، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.