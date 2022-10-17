اليوم السابع
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الإثنين، 17 أكتوبر 2022 03:20 م
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الأربعاء.. "جلسة حكي" عن نوادر جحا تنظمها مكتبة الإسكندرية في بيت السناري

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 03:00 م
الأربعاء.. "جلسة حكي" عن نوادر جحا تنظمها مكتبة الإسكندرية في بيت السناري مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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تنظم مكتبة الإسكندرية جلسة حكى تحت عنوان: "أصل الأمثال الشعبية.. نوادر جحا"، للحكاءة نسمة مدحت، وذلك يوم الأربعاء الموافق 19 أكتوبر، فى تمام السادسة مساًء، فى مقر بيت السنارى الأثرى بحى السيدة زينب بالقاهرة.

 

تركز الجلسة على الأمثال الشعبية والأقوال المرتبطة بنوادر جحا، من خلال إلقاء الضوء على أسلوبه وطريقته فى تعامله مع المواقف الحياتية بطريقة ساخرة وبسيطة، حتى أصبح رمزًا من رموز التراث الشعبى.

 

تدير الجلسة نسمه مدحت؛ وهى مخرجة ومؤلفة وصاحبة مدونة "بيقولوا" و"ستى قالت لي" لأصل الأمثال الشعبية، كما أنها صاحبة مبادرة إعادة إحياء التراث الشعبى. وقد تخرجت نسمة من كلية الإعلام جامعة القاهرة 2007، وبدأت أولى أعمالها الأدبية عام 2020 مع كتاب "إللى اسمه إيه" والتى قامت بتحويله لبودكاست على المنصات المختلفة، وأصدرت ثانى كتبها "أصل المثل" عام 2022.

 

تأتى هذه الجلسة فى إطار الاهتمام بنشر الوعى والثقافة، والتعريف بأهمية ومكانة الحكى وتاريخه، لما له من دور فى تحقيق التواصل الإنسانى.

 


الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

بيت السنارى

جلسة حكى



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