اعرف توصيات مؤتمر دور البحث العلمي بالفيوم فى مواجهة التغيرات المناخية

الفيوم رباب الجالي

صدرت عدة توصيات في ختام مؤتمر دور البحث العلمي في مواجهة تحديات التغيرات المناخية، والذي تنظمه محافظة الفيوم، بالتعاون مع جامعة الفيوم.

أوضح الدكنور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورئيس المؤتمر، خروج المؤتمر بعدد من التوصيات شملت البحث عن مصادر أخرى للمياه مع الترشيد والاستخدام الأمثل لها، والتأكيد على التحول للبيئة النظيفة من خلال التخلص من ثاني أكسيد الكربون بطرق سليمة ورخيصة، والتأكيد على ريادة الأعمال الخضراء والاهتمام بصحة النباتات لمواجهة الأمراض في ضوء التغيرات المناخية.

كما أوصى المؤتمر بالاهتمام بالثروة السمكية كغذاء بروتيني هام للإنسان من خلال الاستزراع السمكي، وتجنب أي ملوثات بشرية مع طرح بدائل جديدة للطاقة، واستخدام الطاقة المتجددة وتعزيز الاستدامة البيئية لدى طلاب الجامعة مع التأكيد على دور الطلاب في التوعية نحو التغيرات المناخية.